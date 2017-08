Etats-Unis: Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, quitte la Maison Blanche

Donald Trump et son conseiller Steve Bannon, le 31 janvier 2017 à la Maison Blanche. — E.VUCCI/SIPA

Steve Bannon, conseiller stratégique de Donald Trump, quitte la Maison Blanche vendredi, a annoncé l’exécutif américain après plusieurs semaines de spéculations sur le sort du conseiller controversé.

« Le secrétaire général de la Maison Blanche John Kelly et Steve Bannon se sont mis d’accord sur le fait qu’aujourd’hui serait le dernier jour de Steve », a indiqué Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la Maison Blanche.

Steve Bannon a donc claqué la porte de la Maison Blanche (après y avoir été poussé). Alors que selon le New York Times, Donald Trump était sur le point de limoger son éminence grise, nommé au poste de conseiller stratégique du président, Steve Bannon a semble-t-il devancé les desseins du président et choisi de quitter ses fonctions plutôt que d’être viré.

Breaking News: President Trump told aides he’s decided to push out Stephen Bannon as chief strategist https://t.co/5SXAAa3qWI