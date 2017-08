VIDEO. Attentats en Catalogne: «Nous n'avons pas peur», scande la foule après la minute de silence à Barcelone

A midi la place de la Catalogne s'est emplie de silence. En hommage aux 14 victimes des attaques terroristes de Barcelone, jeudi, et Cambrils, vendredi, une minute de silence a été observée sur cette place barcelonaise par des milliers de personnes ce vendredi.

Puis la foule a scandé «no tinc por, no tinc por !», («nous n'avons pas peur» en catalan). Le roi Felipe VI et le chef du gouvernement Mariano Rajoy se sont joints au gouvernement régional de Catalogne, qui veut faire sécession d'Espagne, pour cette manifestation qui a lieu à quelques mètres seulement des Ramblas où une camionnette a fauché des dizaines de piétons jeudi, dans un attentat revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique.

Ce cri a été largement partagé sur les réseaux sociaux ce vendredi, au-delà des frontières catalanes et espagnoles.

Retaking the Rambla, along with thousands of others, people chanting "I am not afraid" #NoTincPor #Barcelona pic.twitter.com/SV4Qgeh4vD

#Notincpor We are not scared, these assassins won't make us live with fear.Proud of all those who helped in such difficult hours.#Barcelona