Attentats en Catalogne: Trump cite une fausse info pour justifier une lutte antiterroriste violente

Le président américain a réagi à l’attentat de Barcelone dès jeudi. Comme souvent, il a tweeté rapidement après les faits. Et comme souvent, son tweet a été vivement critiqué. Donald Trump y fait en effet référence à une légende urbaine sur l’exécution de musulmans aux Philippines.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!