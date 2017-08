Attentats en Catalogne: Un Australien de 7 ans a disparu pendant l'attaque, sa mère hospitalisée

Quand les vacances se transforment en cauchemar. Un enfant de sept ans, originaire d’Australie aurait disparu pendant l’attentat sur les Ramblas à Barcelone jeudi.

Selon le Daily Mail, Julian Cadman, qui visitait la capitale catalane pendant ses vacances avec sa mère, se trouvait sur l’avenue touristique au moment où la camionnette a foncé dans la foule, faisant selon un dernier bilan, treize morts et une centaine de blessés.

Mère et fils s’étaient rendus en Espagne pour le mariage d’une nièce, mais auraient été séparés au moment de l’attentat, selon ABC.

La mère de Julian fait partie des blessés graves et se trouve à l’hôpital. Le père de l’enfant, resté en Australie, a immédiatement pris un vol pour Barcelone afin de partir à la recherche de son enfant disparu.

Le patron du père, Scott, a précisé à 2GB que son employé avait vécu un vrai cauchemar, découvrant à 6 heures ce vendredi les informations sur l’attentat à Barcelone. Et qu’après avoir essayé sans succès de joindre son épouse, il a appris vers 8h30 qu’elle était hospitalisée dans un état grave. « Il est dans un vol pour l’Espagne en ce moment même, ignorant si son fils est vivant ou mort », a expliqué Scott.

LISTEN: Scott tells @BenFordham he knows the family of Julian Cadman - the 7 year old Aussie missing after the #BarcelonaAttack pic.twitter.com/lYVrDAYOaC