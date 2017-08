Attentats en Catalogne: L'«horreur» et la «douleur» en Une de la presse espagnole et internationale

TERRORISME A la une de la presse espagnole et internationale, l’émotion suscitée par les attaques terroristes de Barcelone et de Cambrils…

L'émotion à la une de la presse espagnole et française après les attentats de Barcelone et Cambrils. — Marca/La Voix du Nord/Libération

Frappée par deux attentats terroristes jeudi après-midi à Barcelone et cette nuit à Cambrils, l’Espagne est sous le choc. A la Une de la presse espagnole et internationale, l’émotion suscitée par ces attaques.

« La terreur », « Barbarie » et « Massacre » déplorent les quotidiens espagnols

Le quotidien espagnol El Mundo titre ce jeudi « La terreur de Daech frappe l’Espagne ».

La une du quotidien espagnol «El Mundo» le 18 août 2017. - El Mundo

Même photo pour El Pais, l’autre quotidien généraliste espagnol, parle de « Massacre terroriste à La Rambla de Barcelone ».

La une du journal espagnol «El Pais» le 18 août 2017. - El Pais

Photo identique en une de La Vanguardia, journal édité à Barcelone mais diffusé à travers toute l’Espagne, avec pour titre « Terreur à Barcelone ».

La une du journal «La Vanguardia» le 18 août 2017. - La Vanguardia

Le quotidien catalan El Punt Avui dénonce la « barbarie » de Daech à Barcelone, avant d’évoquer « un massacre ».

La une du quotitien catalan « El Punt Avui» le 18 août 2017. - El Punt Avui

L'« Horreur sur La Rambla », titre El Periodico, journal diffusé principalement en Catalogne.

La une du journal «El Periodico» le 18 août 2017. - El Periodico

« On ne pas parler de sport », dit la presse sportive espagnole

La presse sportive espagnole a délaissé le sport pour se consacrer aux drames. Marca indique sur son compte Twitter que ce vendredi « on ne pas parler de sport » et consacre sa une à six unes de journaux internationaux.

AS souligne la « douleur » provoquées par ces attaques et consacre sa Une à une mosaïque de tweets qui rendent hommage aux victimes.

La une du journal sportif espagnol «AS» ce 18 août 2017. - AS

Le journal catalan Mundo Deportivo souligne « L’Horreur » causée par ces attentats dans la ville de Barcelone.

La une du journal catalan «Mundo Deportivo» le 18 août 2017. - Mundo Deportivo

« No Pasaran », lance la presse française

« Le terrorisme low cost a frappé de nouveau l’Europe en plein cœur », estime Le Figaro, qui fait valoir que « les islamistes ont une fois encore pris pour cible un symbole de nos sociétés libres et festives ».

la une du «Figaro» le 18 août 2017. - Le Figaro

« Terreur sur les Ramblas », titre en une Libération. En page intérieure, sous le titre « No pasaran », le quotidien se réjouit que, malgré le drame, « les populations civiles régulièrement visées par les tueurs refusent de modifier leurs habitudes sous la pression terroriste ». « No Pasaran », un cri du cœur repris dans un article du Midi Libre.

la une de «Libération» le 18 août 2017. - Libération

« Horreur à Barcelone » titrent La Voix du Nord et Ouest-France

La une de «La Voix du Nord» le 18 août 2017. - La Voix du Nord

La une de «Ouest France» le 18 août 2017. - Ouest France

« La terreur frappe Barcelone », constate au Royaume-Uni The Guardian.

La une du quotidien britannique «The Guardian» le 18 août 2017. - The Guardian

« Un bain de sang à Barcelone », déplore le tabloïd Daily Star.

La une du tabloïd britannique «Daily Star» le 18 août 2017. - Daily Star

Aux Etats-Unis, le New York Times insiste sur le bilan des victimes : « Au moins 13 morts dans une attaque à la voiture-bélier dans les rues espagnoles », titre le quotidien.