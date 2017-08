C'est l'heure du BIM: Attentats à Barcelone et Cambrils, évacuation Porte de la Chapelle et match nul de l'OM

Un campement porte de la Chapelle à Paris. — 20 minutes - Slideshow

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Attentats en Catalogne : au moins treize morts dans les attaques de Barcelone et Cambrils

Après Barcelone, c’est Cambrils, une petite ville située à 120 km plus au sud, qui a été secouée par une attaque terroriste. Même mode opératoire : un véhicule, en l’occurrence une voiture, qui fonce dans la foule en tentant de faire le maximum de victimes. Mais pas le même résultat. Si à Barcelone, le conducteur du van est toujours activement recherché depuis l’attaque qui a fait 13 morts et une centaine de blessés jeudi à 17h sur les Ramblas, à Cambrils les auteurs de l’attaque ont pu être stoppés par la police catalane. Celle-ci a ouvert le feu assez vite et tué les cinq auteurs présumés, dont certains portaient des ceintures d’explosifs. Six civils et un policier ont été blessés dans ce second attentat.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Attentats en Catalogne. À Barcelone et Cambrils, 26 Français blessés dont 11 grièvement...

Nouvelle évacuation de campements sauvages à Paris

C’est la 35e évacuation constatée en deux ans à Paris. Ce vendredi matin, plus d’un millier de migrants ont été évacués de campements sauvages installés porte de La Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement. L’opération a débuté peu après 6 heures, menée par 350 policiers. Une trentaine de bus ont été nécessaires pour prendre en charge le millier de migrants concernés, originaires pour la plupart d’Afghanistan, du Soudan, de Somalie et d’Erythrée. Ils seront acheminés vers un des 18 gymnases de région parisienne mobilisés.

Ligue Europa : L’OM obtient le nul mais ne convainc pas

Face au 4e de D1 Slovène, on pouvait s’attendre à un résultat plus encourageant. L’OM, confronté jeudi soir à Domzale en barrages aller de Ligue Europa, a ramené un match nul 1-1 grâce à un but de Morgan Sanson. « OK, l’OM est en ballottage favorable… Mais ce nul contre Domzale est assez flippant », nous dit notre spécialiste du club marseillais ce matin dans une analyse du match à retrouver ici pour s’aérer un peu l’esprit en cette matinée peu réjouissante.