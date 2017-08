Attentats en Catalogne: Comment éviter les images choquantes sur les réseaux sociaux?

TERRORISME De nombreuses images insoutenables de l’attaque terroriste sont diffusées sur Twitter et Facebook, nos astuces pour se protéger…

L’horreur en direct sur les réseaux sociaux. Une fourgonnette a percuté la foule sur les Ramblas, l’avenue la plus touristique de Barcelone (Espagne), ce jeudi, faisant plusieurs morts et des blessés. La police espagnole a rapidement confirmé une attaque terroriste.

Alors que l’administration catalane a recommandé, afin d’éviter l’encombrement des lignes téléphoniques, de privilégier les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs proches, les internautes du monde entier ont pu suivre presque en direct les événements sanglants. Des images insoutenables que beaucoup ne souhaitent pas voir.

Sur Twitter, Facebook, Snapchat ou Periscope, il existe des solutions pour éviter ces contenus choquants. Pour minimiser les risques, il faut désactiver la lecture automatique des vidéos.

Désactiver les vidéos sur Facebook

Sur votre applicationFacebook pour smartphone, allez dans « Paramètres » puis « Paramètres du compte » et cliquez sur « Vidéos et photos », puis « Lecture automatique » et sélectionnez « Ne jamais lire les vidéos automatiquement ».

Si vous utilisez Facebook via votre navigateur, cliquez sur la petite flèche noire située en haut à droite, cliquer sur « Paramètres », puis « Vidéos » dans la colonne de gauche et désactivez la « Lecture auto des vidéos » en sélectionnant « Non ».

Désactiver les vidéos sur Twitter

Dans l’application mobile de Twitter, cliquez sur votre profil et sélectionnez la roue en haut de votre nom d’utilisateur. Sélectionnez « Paramètres », puis « Données », puis cliquer sur l’option « Ne jamais jouer les vidéos automatiquement ».

Sur la version Web de Twitter, allez dans les « paramètres », descendez jusqu’à la mention « Tweets vidéo » et désactivez l’option « Lecture automatique des vidéos ».

Signaler les contenus choquants

Si vous êtes tombé sur un contenu choquant, vous pouvez signaler le contenu pour protéger les autres. Sur Facebook et Twitter, la petite flèche et les trois points situés à droite de la publication font apparaître la fenêtre « Signaler ». Sur Facebook, sélectionner « Je pense que cela n’a rien à faire sur Facebook » puis « Elle fait l’apologie de la violence ou blesse une personne ou un animal », et « Soumettez à Facebook pour examen ». Si Facebook partage votre avis, le réseau supprimera le contenu.

Sur Twitter dans « Signaler », sélectionner « Contient une image choquante ». C’est tout. Les équipes du réseau social évalueront votre signalement et supprimeront normalement la publication. Vous pouvez également contacter l’auteur de la vidéo ou de la photo choquante pour lui faire prendre conscience que son contenu est choquant et lui demander de le supprimer. Le Ministère de l’Intérieur français a mis en place une plateforme, Pharos, pour signaler ces contenus indésirables. La procédure permet d’alerter directement les services de police.