Attentats en Catalogne: «Le coeur noué», le Barça rend hommage aux victimes

Les forces de sécurité et les services de secours sont présents place de la Catalogne, à Barcelone, où une fourgonnette a percuté la foule le 17 août 2017. — Josep LAGO / AFP

Sous le choc. Quelques minutes aprèsl’attaque terroriste sur les Ramblas de Barcelone, le club catalan du Barça a tweeté son soutien aux victimes. « C’est avec le cœur noué après l’attaque de notre ville que nous transmettons toutes nos pensées aux victimes et à leurs proches à Barcelone », explique le club dans un tweet, dont la version anglaise (internationale) a été relayée pour l’heure près de 5.000 fois.

C'est avec le coeur noué après l'attaque de notre ville que nous transmettons toutes nos pensées aux victimes et à leurs proches à Barcelone — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 17, 2017

L’autre grand club de la ville, l’Espanyol Barcelone, avait devancé son rival : « La plus belle ville du monde, notre ville. Nous souffrons pour vous et tous Barcelone. Force et courage, Barcelone ! ».