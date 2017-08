VIDEO. Attentats en Catalogne: Ce que l'on sait de l'attaque d'une fourgonnette sur les Ramblas à Barcelone

TERRORISME Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristiques de Barcelone, ce jeudi 17 août, faisant au moins 13 morts et plus d'une centaine de blessés...