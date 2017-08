VIDEO. Attentat à Barcelone: Ce que l'on sait de l'attaque d'une fourgonnette sur les Ramblas

C.P. et L.Br.

ESPAGNE Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristiques de Barcelone, ce jeudi 17 août, faisant au moins un mort et plusieurs blessés...

Les blessés sont pris en charge à Barcelone, en Espagne après qu'une camionnette a foncé dans la foule. — Oriol Duran/AP/SIPA

Scène d’horreur en plein cœur de Barcelone. Ce jeudi, peu après 16 heures, une fourgonnette blanche a percuté de nombreux piétons qui se promenaient sur les Ramblas, le quartier le plus touristique de la capitale catalane. Selon la police, il s’agit d’une attaque terroriste.

Que s’est-il passé ?

Les témoins, relayés par les médias locaux, rapportent que le véhicule a roulé sur le trottoir sur plusieurs mètres, fauchant de nombreuses personnes sur son passage. Les Mossos d’Esquadra, la police catalane, évoque une « collision massive ». La zone a été bouclée par un cordon de sécurité et les forces de l’ordre ont indiqué, qu’il s’agissait bien d’une attaque terroriste.

Se confirma atentado terrorista. Se ha activado el protocolo para estos casos. — Mossos (@mossos) August 17, 2017

Où est le suspect ?

Un suspect a été arrêté, en lien avec l’attaque, d’après la police régionale. Les autorités catalanes ajoutent qu’il n’y a « aucune personne retranchée dans un bar du centre de Barcelone », contrairement à ce qu’avaient avancé plus tôt des sources policières.

No hay nadie atrincherado en ningún bar del centro de #Barcelona. Hay un hombre detenido y lo tratamos como atentado terorista — Mossos (@mossos) August 17, 2017

Le centre-ville a été bouclé. Un important dispositif policier est actuellement déployé dans le centre de la ville afin de retrouver l’auteur de l’attentat. Selon El País, l’individu recherché ferait 1,70m et serait vêtu d’une chemise rayée bleue et blanche.

DIRECTO | Los dos sospechosos del atropello masivo están atrincherados en un bar del centro de Barcelona https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/BcbrqziwWt — EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2017

Quel est le bilan ?

Le bilan provisoire de l’attaque menée sur les célèbres Ramblas est de 13 morts et plus de 50 blessés, a annoncé le responsable de l’Intérieur du gouvernement catalan, Joaquim Forn. Ce bilan pourrait s’aggraver dans les prochaines heures.

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) August 17, 2017

Cinq ambulances ont été dépêchées sur place. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a réagi sur Twitter en assurant que la priorité était de porter secours aux blessés.

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) August 17, 2017

Un secteur exposé

Les Ramblas est la principale avenue touristique de Barcelone. Des milliers de passants et de touristes déambulent sur cette large artère qui part du port pour rejoindre la place de la Catalogne. Pour ne pas gêner les travaux de recherche et de soins toute la zone a été bouclée. Les touristes et les passants sont appelés à rentrer chez eux.

Le dernier attentat d’ampleur en Espagne remonte au 11 mars 2004, où 191 personnes avaient trouvé la mort après l’explosion de plusieurs bombes dans les transports en commun madrilène. Le pays restait néanmoins régulièrement visé, au même titre que de nombreux pays d’Europe, dans des vidéos et publications de l’organisation terroriste État Islamique.