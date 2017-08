Attentats de Paris et Bruxelles: Le principal artificier sur une liste américaine de «terroristes»

TERRORISME Les Etats-Unis espèrent ainsi empêcher le terroriste présumé d’accéder «aux ressources nécessaires pour planifier et mener d’autres attaques terroristes»…

Un policier à Bruxelles, près de la station de métro Maalbeek, frappée par un attentat le 22 mars 2016. — PHILIPPE FRANCOIS / Belga / AFP

Les Etats-Unis ont placé ce jeudi le principal artificier présumé des attentats djihadistes de Paris et Bruxelles, connu sous le faux nom d’Ahmad Alkhald, sur leur liste des « terroristes internationaux », a annoncé le département d’Etat.

Empêcher d'autres attaques terroristes

.@StateDept designates two #ISIS leaders, Ahmad Alkhald & Abu Yahya al-Iraqi, as terrorists under E.O. 13224 - https://t.co/eJxh9uzIqd pic.twitter.com/axifBNp5VP — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) August 17, 2017

Cette décision vise à empêcher son accès « aux ressources nécessaires pour planifier et mener d’autres attaques terroristes », a-t-il expliqué dans un communiqué. Alkhald, un responsable syrien du groupe djihadiste Etat islamique et qui se trouverait actuellement en Syrie, est soupçonné d’avoir été le principal artificier de la cellule qui a tué 130 personnes le 13 novembre 2015 à Paris et 32 le 22 mars 2016 à Bruxelles.

Alkhald, un responsable syrien du groupe djihadiste Etat islamique et qui se trouverait actuellement en Syrie, est soupçonné d'avoir été le principal artificier de la cellule qui a tué 130 personnes le 13 novembre 2015 à Paris et 32 le 22 mars 2016 à Bruxelles. Il est visé par un mandat d'arrêt français.

«Alkhald s'était rendu en Europe, où il a aidé à planifier les attentats de Paris et à fabriquer les ceintures explosives», rappelle le département d'Etat. Il était entré en septembre 2015 avec un faux passeport via l'île grecque de Leros, dans le flot de réfugiés syriens arrivant en Europe. «A la suite de son retour en Syrie peu après les attentats de Paris, Alkhald a continué à diriger les membres opérationnels de l'organisation Etat Islamique en Europe dans la fabrication des bombes utilisées lors des attentats de Bruxelles», ajoute la diplomatie américaine.

Washington a également placé sur cette liste de «terroristes internationaux spécialement désignés» un haut responsable de l'organisation EI, Abou Yahya al-Iraki, soupçonné de «jouer un rôle-clé dans la sécurité» du chef du groupe jihadiste Abou Bakr al-Baghdadi. Il «supervise» aussi «la sécurité de l'EI en Irak et en Syrie», selon le communiqué.