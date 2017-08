Le maire de New York décide d'enlever une plaque en hommage au maréchal Pétain

Capture d'écran d'une photo de la plaque commémorative du maréchal Pétain postée sur Twitter. — Twitter

Saviez-vous qu’il existe une plaque au nom du maréchal Pétain sur la mythique avenue de Broadway à New York ? Cette plaque commémorative devrait bientôt être retirée. Le maire Bill de Blasio a en effet annoncé mercredi sur Twitter qu'« après les événements violents de Charlottesville, la ville allait effectuer un passage en revue des symboles de haine dans les lieux appartenant à la municipalité ».

>> A lire aussi : A Baltimore, la mairie a fait enlever les statues de la confédération sudiste en pleine nuit

Philippe Pétain avec deux L

Bill de Blasio a d’ores et déjà annoncé, toujours sur Twitter, que la plaque commémorative du « collaborateur nazi Philippe Pétain sur la promenade du "Canyon of Heroes", sera la première à être retirée ». Si le maire n’a pas fait d’erreur en écrivant le nom du maréchal Pétain, la plaque en question en comporte une, jamais corrigée depuis sa pose, le 26 octobre 1931 : le prénom Philippe y est orthographié avec deux L.

Petain's plaque in the "Canyon of Heroes" is only 2 blocks away from David Ben Gurion's. #nyc #petainplaque #jpost pic.twitter.com/hwA2KBSb0s — Danielle Ziri (@DanielleZiri) May 5, 2017

Cette plaque, installée avant la Seconde Guerre mondiale, célèbre le défilé auquel le militaire avait assisté à New York, en 1931, qui avait eu lieu pour honorer ses actions lors de la Première Guerre Mondiale, selon le Jerusalem Post.

Une plaque Pierre Laval

Cette opération durera 90 jours et sera menée par un « panel d’experts et de chefs de communautés » chargé de définir selon quels critères certains symboles devront être enlevés ou non, selon le «New York Post»

Ce panel pourrait décider de faire retirer une autre plaque sur Broadway Avenue, posée la même année que celle du maréchal Pétain, le 22 octobre 1931, au nom de Pierre Laval, alors Premier ministre de la France avant de collaborer quelques années plus tard avec le régime nazi.

Cette décision du maire new-yorkais survint alors que plusieurs villes, dont Baltimore, ont enlevé des statues des confédérés esclavagistes après les violences survenues à Charlottesville le 13 août dernier.