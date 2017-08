L'avocat de Trump se défend d'être raciste en tweetant des photos de lui avec des Noirs

Capture d'écran du tweet de l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen, posté le 16 août 2017. — Twitter

Avons-nous trouvé le Nadine Morano américain ? L’avocat de Donald Trump a dénoncé le racisme mercredi avec un tweet accompagné de photos de lui avec des personnes noires. Une publication qui passe mal alors que le président américain est critiqué pour n’avoir pas condamné assez fermement les groupes nationalistes et suprémacistes blancs qui ont manifesté à Charlottesville.

Des réactions contrastées

« En tant que fils d’un survivant de l’Holocauste, je n’ai aucune tolérance pour le racisme. Soutenir @POTUS [le compte officiel du président américain] @realDonaldTrump [le compte personnel de Donald Trump] ne fait pas de moi un raciste », a tweeté Michael Cohen mercredi.

As the son of a holocaust survivor, I have no tolerance for #racism. Just because I support @POTUS @realDonaldTrump doesn't make me a racist pic.twitter.com/lfIwdosreE — Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 16, 2017

Le tout assorti d’une mosaïque de photos de l’avocat aux côtés de personnes noires. Son post, avait été retweeté 3.200 fois et « liké » plus de 9.000 fois ce jeudi. Il a suscité des réactions très contrastées : certains internautes ont salué ce message tandis que d’autres se moquent ou s’indignent de la démarche de publier des photos en compagnie d’Afro-Américains dans le but de se dédouaner de tout racisme.

Sur les photos se trouvent notamment les anciens joueurs de football américain Ray Lewis et Jim Brown, Omarosa Manigault, participant de l’émission The Apprentice qui travaille désormais à la Maison Blanche et les blogueurs vidéos Diamond et Silk.