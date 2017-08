C'est l'heure du BIM: Trump de plus en plus seul, rôle de Brigitte Macron et tournage suspendu pour «Mission: Impossible»

Donald Trump s'exprime sur les violences à Charlottesville depuis son club de golf de Bedminster, le 12 août 2017. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le vide se fait peu à peu autour de Donald Trump, après le malaise provoqué par sa virulente sortie sur Charlottesville. Dans une rare intervention commune, George H.W Bush et son fils George W. Bush ont appelé mercredi les Etats-Unis à « rejeter le racisme, l’antisémitisme et la haine sous toutes ses formes ». Ce bref communiqué des 41e et 43e présidents américains, au ton très solennel, vient un peu moins de vingt-quatre heures après le tollé déclenché par Donald Trump qui a renvoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs - dont un sympathisant a tué une jeune femme samedi à Charlottesville - et les manifestants antiracistes.

Brigitte Macron a confirmé, dans une interview au magazine Elle à paraître ce vendredi, que son rôle serait « déterminé non par une loi, mais par une charte de transparence » qui exposera qu’elle n’est « pas rémunérée » et précisera ses « missions et les moyens ». « Sur le site de l’Elysée seront mis en ligne mes rendez-vous, mes engagements, afin que les Français sachent exactement ce que je fais », dit-elle dans un extrait publié mercredi sur le site de l’hebdomadaire. « Ce qui est important, c’est que tout soit très clair », affirme-t-elle, dans sa première interview depuis l’élection présidentielle le 7 mai.

Jusqu’à trois mois d’interruption. Le tournage du sixième opus de la saga Mission : Impossible a été suspendu après la blessure à la cheville de Tom Cruise lors d’une cascade, indiquent les médias américains mercredi. L’acteur de 55 ans, connu pour réaliser lui-même la plupart de ses cascades, s’est blessé en tentant de sauter entre deux bâtiments tout en étant attaché par des câbles : son saut était un peu trop court et il s’est heurté à un mur en béton.