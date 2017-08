Corée: Il n'y aura pas de guerre sur la péninsule, assure le président sud-coréen

Le président sud-coréen Moon Jae-in, le 17 août 2017. — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

Le président sud-coréen Moon Jae-in a assuré jeudi qu’il n’y aurait pas de guerre sur la péninsule coréenne en dépit des tensions exacerbées autour des programmes nucléaire et balistique nord-coréens.

>> A lire aussi : La Russie suggère à Washington des «manœuvres militaires allégées» pour apaiser les tensions

« Tous les Sud-Coréens ont travaillé si dur pour reconstruire le pays qui était en ruines après la guerre de Corée », a déclaré le président sud-coréen lors d’une conférence de presse marquant ses 100 premiers jours à la présidence. « J’empêcherai la guerre à tout prix. Alors je veux que tous les Sud-Coréens soient convaincus qu’il n’y aura pas la guerre ».

La rhétorique belliqueuse de Pyongyang et Washington, dans un contexte qui s’est considérablement tendu dans la région à cause notamment des menaces nord-coréennes de tirer une salve de missiles à proximité du territoire américain de Guam, fait craindre une erreur de calcul qui aurait des conséquences catastrophiques. Séoul et ses millions d’habitants sont à la portée des forces d’artillerie considérables de la Corée du Nord.

Veto de Séoul sur toute action militaire de Washington

Mais Moon Jae-in a expliqué qu’il disposait d’un veto de facto sur toute action militaire de Washington, allié et garant de la sécurité de la Corée du Sud. « Personne ne peut prendre de décision sur une action militaire sur la péninsule coréenne sans notre consentement », a-t-il lancé.

>> A lire aussi : Kim Jong-un met sur pause le projet de tirs vers Guam

« Les Etats-Unis et le président Trump ont également déclaré que, quelle que soit l’option qu’ils choisissent en ce qui concerne la Corée du Nord, une décision ne serait prise qu’après avoir consulté la République de Corée et obtenu son accord », a ajouté le président sud-coréen, qui s’est par ailleurs refusé à critiquer les déclarations incendiaires de Donald Trump.

« Le président américain Trump tente de faire pression sur la Corée du Nord en montrant sa détermination », a-t-il jugé. « Je ne pense pas qu’il tente de montrer une certaine disposition à lancer une action militaire ».

Il ne faut « pas se précipiter » pour les pourparlers

Par le passé, le président de centre-gauche, un ancien avocat des droits de l’Homme, s’est dit favorable à une forme de dialogue avec Pyongyang pour le ramener à la table des négociations, parallèlement à une politique de sanctions. Cette approche avait été critiquée par ceux qui craignaient qu’elle n’enfonce un coin dans la relation avec l’allié américain.

Mais depuis son arrivée au pouvoir, Pyongyang a balayé les gestes d’ouverture et Moon Jae-in ne met plus le dialogue au premier plan. « Je ne pense pas qu’il faille se précipiter », a-t-il déclaré. Pour qu’il y ait des pourparlers, « il doit y avoir une garantie de succès. La Corée du Nord doit au minimum cesser ses provocations pour instaurer un climat favorable au dialogue ».