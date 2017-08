Grande-Bretagne: Le silence de Big Ben durant quatre ans, l'émoi d'une nation

Big Ben, près du Parlement britannique à Londres. — HJAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

La célèbre horloge Big Ben ne va plus sonner pendant 4 ans, en raison de travaux.

Ce silence a provoqué des protestations chez plusieurs personnalités politiques, dont Theresa May.

La commission de la Chambre des Communes va réévaluer la durée de ces travaux.

Big Ben silencieuse pendant 4 ans ? La perspective de voir muselée pour rénovation la célèbre cloche de Londres, « gardienne du temps de la nation », a provoqué une mini-crise et l’intervention de la Première ministre Theresa May. « Il n’est pas raisonnable que Big Ben soit réduite au silence pendant quatre ans », s’est indignée la cheffe du gouvernement lors d’un déplacement à Portsmouth mercredi.

Alors que les négociations du Brexit occupent le haut de l’agenda, c’est pour cette question patrimoniale, devenue préoccupation nationale, que Theresa May s’est exprimée pour sa rentrée politique. Elle a exigé des responsables de la Chambre des Communes qu’ils reprennent d’urgence le calendrier des travaux, « pour que nous puissions entendre Big Ben ces quatre prochaines années ».

« La commission (…) va réévaluer la durée pendant laquelle les cloches resteront silencieuses

Une mesure « dingue » pour le ministre du Brexit David Davis, un chantier « complètement fou » pour le député conservateur James Gray : les responsables politiques sont sortis de leur réserve pour condamner l’opération de rénovation du monument le plus photographié du Royaume-Uni. Les rénovations du mécanisme de l’horloge, ainsi que de la tour Elizabeth qui l’abrite, avaient pourtant été validées par un vote des parlementaires. Mais la durée de la période de silence forcé n’avait alors pas été précisée. Face à ces réactions virulentes, le Parlement a diffusé un communiqué officiel pour annoncer qu’il pourrait faire marche arrière.

« A la lumière des inquiétudes exprimées par un certain nombre d’élus, la commission de la Chambre des Communes va réévaluer la durée pendant laquelle les cloches resteront silencieuses », a indiqué un porte-parole. Les « bongs » de Big Ben « font partie intégrante de la vie parlementaire, et nous nous assurerons qu’ils retrouvent leur rôle de gardien du temps de la nation aussi vite que possible », a-t-il précisé.

Un « risque sérieux » pour les ouvriers du chantier

Dans un premier temps néanmoins, « les cloches cesseront de sonner, comme prévu, après le carillon de midi, ce lundi 21 août ». Elles devraient néanmoins reprendre du service pour des événements importants comme le Nouvel an. Les responsables des opérations de rénovation ont défendu leur plan, estimant que le bruit des cloches, mesuré à 118 décibels, représente un « risque sérieux » pour l’audition des ouvriers du chantier. Ils ont rejeté la proposition consistant à faire sonner les cloches en dehors des heures de travail, indiquant que la mise en marche et l’arrêt du mécanisme nécessitaient à chaque fois une demi-journée de travail. « Ce serait un gaspillage de l’argent public », ont-ils souligné, alors que le chantier doit déjà coûter 29 millions de livres (31,9 millions d’euros).

L’horloge de Big Ben, en fonctionnement depuis 158 ans, avait été arrêtée entre 1983 et 1985 pour des travaux de rénovation, puis en 2007 pour maintenance. Malgré toute l’attention dont elle fait l’objet, la cloche principale est fissurée depuis 1859 : deux mois seulement après sa mise en service, elle fut endommagée par le marteau qui frappait les heures. Si l’outil fut remplacé par un autre, plus léger, la cloche, lourde de plus de 13 tonnes, n’a jamais été remplacée.