Corée du Nord: Trump salue la décision «sage» de Kim Jong-Un

La situation semble s’apaiser un peu. Le président américain Donald Trump a salué mercredi la décision « sage et raisonnée » du leader nord-coréen Kim Jong-Un qui a annoncé qu’il mettait sur pause le projet de tir de missiles près du territoire américain de Guam.

« Kim Jong-Un de Corée de Nord a pris une décision très sage et très raisonnée », a tweeté Donald Trump depuis New York où il passe quelques jours. « L’alternative aurait été à la fois catastrophique et inacceptable ! », a-t-il ajouté.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!