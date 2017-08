Attentat de Manchester: Un SDF acclamé pour son courage accusé d'avoir fait les poches d'une victime

GRANDE-BRETAGNE Emus, des internautes avaient lancé une collecte de fonds en sa faveur sur le site de financement participatif Gofundme, qui avait recueilli plus de 55.000 euros...

Stephen Jones et Chris Parker, deux sans-abri qui ont secouru les victimes de l'attentat de Manchester, le 23 mai 2017. — ITV/AP

Il avait été salué comme un « héros de l’Angleterre » pour sa bravoure au moment de l’attentat de Manchester, qui a fait 22 morts en mai dernier. Chris Parker, un sans domicile fixe qui s’était précipité pour secourir les victimes après l’explosion, est accusé d’avoir volé la carte bancaire de l’une d’entre elles, rapporte le Guardian.

L’homme de 33 ans a été inculpé et placé en détention préventive, et doit comparaître ce mercredi devant la justice, selon la police de Manchester. La carte de crédit volée appartiendrait à Pauline Healey, dont la petite-fille de 14 ans a été tuée dans l’attentat. Pauline Healey et sa fille avaient, elles, été grièvement blessées.

Une collecte de fonds avait récolté 55.000 euros en sa faveur

Le soir du 22 mai, Chris Parker avait été encensé pour être venu en aide à des victimes et avoir réconforté une femme d’une soixantaine d’années en train de mourir. « Je n’arrivais pas à m’arrêter de pleurer », avait-il raconté par la suite. Emus, des internautes avaient lancé une collecte de fonds en sa faveur sur le site de financement participatif Gofundme, qui avait recueilli plus de 55.000 euros.

La cagnotte, qui se monte à 52.589 livres exactement, n’a pas encore été versée à son bénéficiaire, qui selon le Guardian dort toujours dans la rue. Contacté par le journal, Gofundme assure suivre la situation de près et précise que les donateurs sont protégés par la garantie du site.