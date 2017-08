VIDEO. Charlottesville: Trump met de nouveau le feu aux poudres en affirmant que les torts étaient «des deux côtés»

Donald Trump parle aux journalistes depuis la Trump Tower à New York, le 16 août 2017. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Accusé de complaisance à l’égard des mouvements d’extrême droite, Donald Trump avait fini par les condamner clairement.

Il est revenu en arrière mardi en renvoyant les deux camps dos à dos.

Ses propos ont été largement critiqués jusque dans son propre camp, et salués par un ancien leader du Ku Klux Klan.

Après une timide tentative de damage control de son équipe, Donald Trump enflamme de nouveau l’Amérique. Le président américain a déclenché mardi une nouvelle vague d’indignation en affirmant que la responsabilité des violences qui ont secoué la Charlottesville devait être recherchée « des deux côtés ». Lors d’une conférence de presse chaotique depuis la Trump Tower à New York, le milliardaire, très remonté, a renvoyé dos à dos les membres de la droite suprémaciste qui s’étaient donné rendez-vous dans cette petite ville de Virginie et les manifestants venus les dénoncer.

🔴Conf de presse du président en direct de la #TrumpTower "Auj c'est le général Lee demain ca sera George Washington" pic.twitter.com/RWN2vm9AHW — Estelle Ndjandjo (@Ndj_estelle) August 15, 2017

Ses propos véhéments, parfois décousus, contrastaient de manière saisissante avec la déclaration solennelle de lundi à la Maison Blanche au cours de laquelle il avait, lisant son discours sur téléprompteur, dénoncé des « violences racistes » inacceptables. Une femme de 32 ans a été tuée à Charlottesville quand un sympathisant néo-nazi de 20 ans, James Fields, a intentionnellement percuté avec son véhicule des contre-manifestants.

« Il y avait des gens très bien des deux côtés »

Debout devant les ascenseurs dorés de sa tour de Manhattan, le président américain, de plus en plus critiqué dans son propre camp, a commencé par avancer que sa première déclaration, très évasive, samedi, s’expliquait par le manque d’informations dont il disposait. « Les événements venaient d’avoir lieu », a-t-il dit, pour justifier sa réaction en deux temps.

Mais face au feu roulant des questions, Donald Trump a ensuite justifié sa première approche. « Je pense qu’il y a des torts des deux côtés », a-t-il lancé, vindicatif. Debout à ses côtés, l’ancien général des Marines John Kelly, nouveau secrétaire général de la Maison Blanche, est resté immobile, presque figé, durant cette longue tirade.

.@realDonaldTrump, you are embarrassing our country and the millions of Americans who fought and died to defeat Nazism. — Bernie Sanders (@SenSanders) August 15, 2017

« J’ai regardé de très près, de beaucoup plus près que la plupart des gens. Vous aviez un groupe d’un côté qui était agressif. Et vous aviez un groupe de l’autre côté qui était aussi très violent. Personne ne veut le dire », a-t-il affirmé. « Que dire de l’Alt left qui a attaqué l’Alt right (terme qui désigne la droite alternative) comme vous dites ? N’ont-ils pas une part de responsabilité ? », a-t-il tonné.

« J’ai condamné les néo-nazis. Mais tous les gens qui étaient là-bas n’étaient pas des néo-nazis ou des suprémacistes blancs, loin s’en faut », a-t-il poursuivi. « Il y avait des gens très bien des deux côtés », a-t-il encore assuré. Il a terminé sa conférence de presse en expliquant aux journalistes qu’il possédait un vignoble à Charlottesville.

Asked if he plans to go to Charlottesville following last weekend's violence, Pres. Trump says he owns winery there https://t.co/JWgPb30f7H pic.twitter.com/MyJtFrHuKJ — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 15, 2017

Vague d’indignation et applaudissements d’un ancien leader du KKK

Les propos présidentiels ont été immédiatement salués par David Duke, un ancien leader du Ku Klux Klan qui était présent à Charlottesville. « Merci président Trump pour votre honnêteté et votre courage », a-t-il lancé sur Twitter, le remerciant d’avoir « dit la vérité » et dénoncé « les terroristes de gauche ».

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0 — David Duke (@DrDavidDuke) August 15, 2017

Ils ont, dans le même temps, suscité une vague de réactions indignées. « La haine raciale a toujours existé en Amérique. Nous le savons, mais Donald Trump vient de la remettre à la mode ! », a lancé la superstar du basket LeBron James.

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now! — LeBron James (@KingJames) August 15, 2017

« Nous devons être clairs. La suprématie blanche est répugnante. (…) Il ne peut y avoir aucune ambiguïté morale », a tweeté Paul Ryan, président républicain de la Chambre des représentants.

We must be clear. White supremacy is repulsive. This bigotry is counter to all this country stands for. There can be no moral ambiguity. — Paul Ryan (@SpeakerRyan) August 15, 2017

Ileana Ros-Lehtinen, élue américaine républicaine de Floride, a exprimé son désaccord sa colère : « Accuser "les deux côtés" après Charlottesville ? ! Non. Le retour au relativisme lorsqu’on parle du KKK, des sympathisants nazis et des suprémacistes blancs ? Clairement non »

Blaming "both sides" for #Charlottesville?! No. Back to relativism when dealing with KKK, Nazi sympathizers, white supremacists? Just no. — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) August 15, 2017

« En tant que juif, qu’Américain, qu’être humain, je ne trouve pas les mots pour exprimer mon dégoût et ma déception. Ce n’est pas mon président », a lancé le sénateur démocrate de Hawaii Brian Schatz.

As a Jew, as an American, as a human, words cannot express my disgust and disappointment. This is not my President. — Brian Schatz (@brianschatz) August 15, 2017

« Des dirigeants de tous bords, venus de tout le pays, ont dénoncé ces personnes et leurs actes dans des termes clairs, sans hésitation. Le peuple américain a besoin que son président fasse la même chose, et ils en ont besoin maintenant », a écrit dans un communiqué le gouverneur démocrate de Virginie, Terry McAuliffe.

Below is Governor McAuliffe's statement on @realDonaldTrump press conference on Charlottesville this afternoon: pic.twitter.com/f73CBpwfF3 — Terry McAuliffe (@GovernorVA) August 15, 2017

Donald Trump a par ailleurs profité de cet échange avec les journalistes pour laisser entendre que Steve Bannon, son très controversé conseiller stratégique, pourrait bientôt quitter la Maison Blanche. « Nous verrons ce qui arrivera à Monsieur Bannon », a-t-il lancé, au moment où l’avenir de ce chantre de la droite alternative américaine fait l’objet d’intenses spéculations depuis plusieurs jours.

Il a cependant tenu à le défendre : « J’aime bien Monsieur Bannon, c’est un ami (…) c’est quelqu’un de bien, pas un raciste ». Nouveau coup dur pour le président républicain : dans le sillage de plusieurs PDG, le président du principal syndicat américain AFL-CIO a annoncé qu’il quittait à son tour un groupe le conseillant sur l’économie.

« Nous ne pouvons nous asseoir au sein d’un conseil avec un président qui tolère le sectarisme et le terrorisme national », a déclaré Richard Trumka, peu après la fin de l’étrange conférence de presse improvisée de la Trump Tower.