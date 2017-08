Boston: Un monument en mémoire des victimes de l'Holocauste vandalisé

Moins d’une semaine après lesviolences entre les militants suprémacistes et les anti-racistes à Charlottesville, un monument en mémoire des victimes de l’Holocauste a été vandalisé lundi soir, dans le centre de Boston. Le suspect serait un adolescent de 17 ans.

New England Holocaust Memorial in Boston has been vandalized. It's what happens, @POTUS, in the incubator of hate you've worked to create. pic.twitter.com/nckefi7MTr