Portugal: La chute d'un arbre en pleine fête religieuse tue au moins 11 personnes

Plusieurs personnes sont mortes écrasées par la chute d'un arbre lors d'une fête religieuse sur l'île portugaise de Madère, ont rapporté ce mardi plusieurs médias locaux. La télévision publique RTP évoque un bilan d'au moins onze morts et 35 blessés tandis que le journal local Diario de Noticias da Madeira parlait de son côté de dix morts et 15 blessés. La protection civile régionale doit présenter un premier bilan officiel dans les prochaines heures.

