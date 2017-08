Portugal: La chute d'un arbre en pleine fête religieuse tue 13 personnes

Treize personnes sont mortes écrasées par la chute d’un arbre lors d’une fête religieuse sur l’île portugaise de Madère. Parmi les blessés, dont une douzaine se trouvent dans un état grave, on compte cinq étrangers de nationalités française, allemande, hongroise et néerlandaise.

#BREAKING At least 11 killed, dozens wounded from a falling tree at a religious ceremony in #Madeira: Portuguese media pic.twitter.com/HvveMC4BOl