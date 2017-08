Burkina Faso: Ce que l'on sait de l'attentat qui a fait 18 morts

Une attaque terroriste a été menée dimanche soir contre un café-restaurant à Ouagadougou (Burkina Faso) — Ahmed OUOBA / AFP

Deux assaillants armés de kalachnikovs ont attaqué un restaurant de la capitale Ouagadougou

18 morts dont un Français sont à déplorer

Un attentat au mode opératoire similiaire avait déjà eu lieu dans la capitale burkinabé en janvier 2016

Dix-huit personnes dont au moins un Français ont perdu la vie ce dimanche dans une attaque terroriste contre un café-restaurant à Ouagadougou. Huit autres personnes ont été blessées, selon un bilan provisoire fourni par le gouvernement burkinabé. Deux assaillants ont été tués lors de l’assaut des forces de sécurité. L’enquête de flagrance, habituelle quand des Français sont victimes d’actes terroristes à l’étranger, a été ouverte pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste. Que s’est-il passé ? Qui sont les victimes ? 20Minutes fait le point sur ce que l’on sait de l’attaque.

Que s’est-il passé ?

« Selon plusieurs témoins, au moins deux assaillants sont arrivés à moto vers 21h, armés de kalachnikov, et ont ouvert le feu sur le restaurant Istanbul », a indiqué à l’AFP un officier de gendarmerie. Ce restaurant de la capitale Ougadougou est connu pour servir une clientèle majoritairement étrangère. Situé sur la grande avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou, il était particulièrement fréquenté par des expatriés à ce moment de la soirée, en raison de la retransmission d’un grand match de football.

D’après un serveur du restaurant, l’attaque a commencé vers 21 h 30. « Trois hommes sont arrivés à bord d’un véhicule 4 x 4, sont descendus et ont ouvert le feu sur les clients assis sur la terrasse ». « On a entendu des tirs et on a vu des gens courir », a affirmé un résident français présent sur place.

La police a évacué les civils avant l’arrivée de l’armée et de la gendarmerie. Les forces de l’ordre ont ensuite lancé l’assaut.

Les deux membres du commando ont été abattus. « Les deux assaillants étaient jeunes, vêtus de jean et armés de kalachnikovs », a indiqué la gendarmerie.

« Ils se sont cachés dans l’immeuble [hébergeant le café Istanbul] et comme les forces de l’ordre pensaient qu’ils avaient des otages, cela a fait durer leur intervention, qui s’est terminée vers 4 heures, quand les deux hommes ont été neutralisés à l’arrière du bâtiment », a expliqué le capitaine Guy-Hervé Yé, porte-parole de la gendarmerie au Monde.

Qui sont les victimes ?

Dix-huit personnes, dont plusieurs étrangers, ont été tuées. Au moins un Français âgé d’une soixantaine d’années et un Turc figurent parmi les victimes.

L’attentant a-t-il été revendiqué ?

L’attentat n’a pour l’heure pas été revendiqué mais le mode opératoire rappelle celui de l’attaque du café Capuccino en janvier 2016, situé à environ 200m du restaurant Istanbul. Cible d’un attentat djihadiste ayant fait 29 morts, il avait été revendiqué par al-Qaïda au Maghreb islamique ( Aqmi).

Quelles sont les réactions ?

Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a « condamné avec la plus grande énergie l’attentat ignoble qui a endeuillé Ouagadougou », assurant que « le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme ».

Le vaillant Peuple du Burkina Faso opposera une résistance sans concession au terrorisme et aux ennemis du progrès de notre Patrie. pic.twitter.com/O1GAWHLn57 — Roch M. C. KABORE (@rochkaborepf) August 14, 2017

Le président du Sénégal Macky Sall a apporté son « soutien total au peuple burkinabé ».

Contre le terrorisme, soutien total au peuple burkinabé et à mon frère le Président @rochkaborepf #ouagadougou —MS — Macky SALL (@Macky_Sall) August 14, 2017

Interrogé par RFI, Alpha Condé, le président guinéen, dit son « sentiment de révolte et d’indignation » suite à l’attaque « terroriste » qui a touché le cœur de la capitale burkinabé dans la nuit de dimanche à lundi

Dans un communiqué, Emmanuel Macron a condamné cette « attaque terroriste ». « Les autorités françaises et burkinabé sont restées en contact étroit dans le courant de la nuit », indique l’Elysée. Le chef de l’Etat s'est entretenu ce lundi matin avec le président burkinabé. Il a « marqué sa solidarité dans cette nouvelle épreuve traversée par le Burkina Faso et a réitéré sa détermination à approfondir » la coopération entre les deux pays, écrit la présidence.

Solidarité avec le peuple et les autorités du Burkina Faso, @rochkaborepf.

Ensemble, la France reste engagée contre le terrorisme. #G5Sahel — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2017

Jean-Yves Le Drian, le ministre Français des Affaires Etrangères a « présenté ses condoléances aux proches des victimes parmi lesquelles figure un ressortissant Français décédé sur le lieu de l’attaque ».