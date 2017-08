Charlottesville: Trump condamne la violence de tous les extrémistes dont les «suprémacistes blancs»

Donald Trump, le 12 août 2017, à Bedminster (Etats-Unis). — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Le président américain Donald Trump a finalement réagi après les violences survenues samedi à Charlottesvilles, dans l'Est du pays. Il était sous le feu des critiques, accusé de complaisance à l’égard des mouvements d’extrême droite après les violences qui ont endeuillé l’un de leurs rassemblements. Le chef d'Etat a condamné «toutes les formes de violence» y compris «bien sûr» celles des suprémacistes blancs et des néo-nazis, a indiqué ce dimanche un porte-parole de la Maison Blanche.

«Le président a dit avec force hier qu'il condamnait toutes les formes de violence, d'intolérance et de haine. Cela inclut, bien sûr, les suprémacistes blancs, le KKK [Ku Klux Klan], les néo-nazis et tous les groupes extrémistes», a indiqué ce porte-parole, alors que le président est accusé d'indulgence vis-à-vis de l'extrême droite.

Un peu plus tôt ce dimanche, sa fille et conseillère Ivanka avait dénoncé «le racisme, la suprématie blanche et les néo-nazis».