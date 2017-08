Ivanka Trump dénonce la «suprématie blanche et les néo-nazis» après Charlottesville

Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain Donald Trump, a dénoncé dimanche «le racisme, la suprématie blanche et les néo-nazis», alors que son père est critiqué pour sa réaction aux violences qui ont endeuillé un rassemblement de l'extrême droite la veille à Charlottesville (est).

«Il n'y a pas de place dans la société pour le racisme, la suprématie blanche et les néo-nazis. Nous devons tous nous réunir comme des Américains, et être un pays UNI», a écrit Ivanka Trump dans une série de tweets dimanche matin.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.