Etats-Unis: Une voiture fonce dans la foule à Charlottesville, un mort et 19 blessés

Les blessés reçoivent les premiers soins des secours après qu'une voiture ait foncé sur la foule, en marge d'un affrontement entre antiracistes et militants radicaux, le 12 août 2017, à Charlottesville en Virginie. — PAUL J. RICHARDS / AFP

Des violences ont éclaté entre des militants antiracistes et des militants de la droite radicale.

Une voiture a foncé sur la foule, en marge d’un rassemblement. On dénombre un mort et 19 blessés.

Le gouverneur démocrate de la Virginie, Terry McAuliffe, a déclaré l’état d’urgence afin de mobiliser davantage de moyens policiers.

Une voiture a foncé sur la foule rassemblée ce samedi à Charlottesville, faisant un mort et 19 blessés après qu’un rassemblement de groupes d’extrême droite a été interdit par les autorités dans cette ville américaine de Virginie, ont relaté des témoins.

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. — Mike Signer (@MikeSigner) August 12, 2017

« Je suis navré que la vie a été perdue ici. Je presse toutes les personnes de bonne volonté - Rentrez chez vous », a tweeté le maire de Charlottesville, Mike Signer.

UPDATE: 1 deceased, 19 injured in crash at 4th and Water streets. Fifteen other injuries reported related to rally downtown #cvilleaug12 pic.twitter.com/o9bVuUvdh2 — Charlottesville City (@CvilleCityHall) August 12, 2017

« Mise à jour : 1 mort, 19 blessés dans l’accident de voiture. Quinze autres blessés signalés liés à la manifestation ».

CPD & VSP respond to 3-vehicle crash at Water & 4th streets. Several pedestrians struck. Multiple injuries. 1/2 #cvilleaug12 pic.twitter.com/DdHYdL0Uvu — VA State Police (@VSPPIO) August 12, 2017

« Plusieurs piétons ont été touchés. Il y a plusieurs blessés », a tweeté la police de l’Etat.

Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une voiture de couleur sombre percuter violemment un autre véhicule par l’arrière, puis repartir vivement en marche arrière, au milieu des manifestants. D’autres images montrent des blessés étendus au sol. Selon divers témoins, les victimes étaient des contre-manifestants venus dénoncer la présence à Charlottesville de groupes de la droite radicale et identitaire américaine, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis.

« C’était volontaire, ils ont fait exprès de reculer »

Une journaliste de l’AFP présente sur les lieux a vu des blessés étendus au sol, des personnes en pleurs, des brancards, des ambulances et des camions de pompiers. « On marchait dans la rue quand une voiture, une berline noire ou grise, nous a foncé dessus, elle a percuté tout le monde. Puis elle a reculé et nous a encore heurtés. Il y avait une fille derrière qui essayait de se relever », a relaté à l’AFP un témoin. « Je pense qu’il y a une dizaine de blessés. Une fille au sol a été mutilée. C’était volontaire, ils ont fait exprès de reculer », a-t-il ajouté.

Un confrère de Radio France était sur place au moment du drame.

Une voiture vient de foncer sur un groupe de manifestants anti fascistes. Plusieurs bléssés #Charlottesville pic.twitter.com/olYkbc79Q3 — Philippe Randé (@philippe_rande) August 12, 2017

Le président américain Donald Trump a condamné samedi les violences qui ont fait un mort samedi à Charlottesville (Virginie) lors d’un rassemblement de mouvements d’extrême droite, sans vouloir pointer de responsabilités sur les manifestants ou sur leurs opposants : « Nous condamnons dans les termes les plus forts possible cette énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence venant de diverses parties », a-t-il déclaré depuis Bedminster (New Jersey), où il passe ses vacances.