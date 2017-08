Inde: 60 enfants sont-ils morts dans un hôpital en raison de la pénurie de bonbonnes d'oxygène?

« Ce n’est pas une tragédie. C’est un massacre. » Sur Twitter, le prix Nobel de la Paix indien et défenseur des droits des enfants Kailash Satyarthi a dénoncé la mort d’au moins 60 enfants en cinq jours dans un hôpital public du nord de l' Inde alors que les médias mettent en cause la pénurie de bonbonnes d’oxygène dans l’établissement.

30 kids died in hospital without oxygen. This is not a tragedy. It's a massacre. Is this what 70 years of freedom means for our children?