La Corée du Nord s'apprêterait à tester des missiles mer-sol depuis un sous-marin

De récentes photos prises par satellite semblent indiquer que la Corée du Nord se prépare à tester des missiles balistiques à partir d’un sous-marin, en pleine recrudescence de tensions avec les Etats-Unis, selon un spécialiste de l’armée nord-coréenne.

Recent sat imagery shows activity around #DPRK's SINPO-class sub; but all ROMEOs seem back at Mayang-do https://t.co/Oubfp5yt87