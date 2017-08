Secours aux migrants: La Libye interdit «tout navire étranger» près de ses côtes

Des migrants secourus près des côtes libyennes en mer Méditerranéenne arrivent à la base de Tripoli, en Libye, le 5 mai 2017. — MAHMUD TURKIA / AFP

La marine libyenne a annoncé ce jeudi la création au large du territoire d’une zone de recherche et de sauvetage qu’elle interdit, sauf autorisation, aux navires étrangers, en particulier aux ONG patrouillant en eaux libyennes pour secourir des migrants.

La Libye a déclaré « officiellement une zone de recherche et de secours », a déclaré en conférence de presse le général Abdelhakim Bouhaliya, commandant de la base navale de Tripoli. « Aucun navire étranger n’a le droit d’y accéder, sauf demande expresse de la part des autorités libyennes », a-t-il souligné.

Un porte-parole de la marine, le général Ayoub Kacem, a précisé que la décision visait explicitement « les ONG qui prétendent vouloir sauver les migrants clandestins et mener des actions humanitaires ».

Les bateaux doivent « obtenir l’autorisation de l’Etat libyen même pour les opérations de secours »

Les gardes-côtes libyens sont souvent montrés du doigt par les navires des ONG qui patrouillent au large de la Libye afin de secourir des migrants clandestins et les tensions sont vives. Des trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l’Italie, en leur demandant d’importantes sommes d’argent. Avec des capacités diminuées dans un pays divisé et affaibli, la marine libyenne n’est pas en mesure de sécuriser ses frontières maritimes et a récemment sollicité l’aide de l’Italie.

« Par cette annonce, nous souhaitons envoyer un message clair à tous ceux qui portent atteinte à la souveraineté libyenne et manquent de respect aux gardes-côtes et à la marine », a déclaré le général Ayoub Kacem. « Vous devez respecter notre volonté » et « obtenir l’autorisation de l’Etat libyen même pour les opérations de secours », a-t-il dit s’adressant aux ONG. Ces annonces ont été faites par les autorités loyales au chef du gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale mais qui peine à asseoir son autorité en dehors de Tripoli.