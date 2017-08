VIDEO. Corée du Nord : Pourquoi l’annonce de la miniaturisation d’armes nucléaires est à prendre avec des pincettes

Kim Jung-Un a beau le clamer depuis plus d’un an, la communauté internationale du renseignement peinait à y croire. Mardi pourtant, la publication d’extraits d’un rapport secret des services américains par le très sérieux Washington Post est venue ébranler les certitudes des experts.

Selon le quotidien américain, la Corée du Nord serait désormais dotée d’armes nucléaires susceptibles d’être embarquées sur des missiles balistiques, y compris intercontinentaux. Autrement dit, Pyongyang a la capacité de toucher ses voisins proches (Corée du Sud, Japon…) mais aussi ses « ennemis » plus lointains comme les Etats-Unis.

Depuis l’annonce du tout premier essai nucléaire nord-coréen en 2006, les spécialistes s’opposent sur les capacités du pays à miniaturiser des têtes nucléaires. « A titre d’exemple, la bombe lâchée sur Nagasaki mesurait 3,25 mètres de long pour un diamètre de 1,52 mètre. Aujourd’hui, une arme nucléaire mesure plus ou moins 75 cm de haut pour 45 cm de large », détaille Jean-Marie Collin, vice-président d’Initiatives pour le désarmement nucléaire (IDN) et membre d’ICAN France.

« Ce qu’on appelle miniaturiser, c’est avoir une arme nucléaire d’une puissance importante que l’on peut monter sur un missile balistique », ajoute le chercheur. Techniquement, cela implique que la tête survive à un vol à 25.000km/h et résiste à des températures et des vibrations particulièrement élevées.

Dans l’article publié par le Washington Post, les journalistes s’appuient sur ce fameux rapport confidentiel achevé en juillet par l’agence américaine de renseignement militaire, la DIA. « La communauté du renseignement estime que la Corée du Nord a produit des armes nucléaires capables d’intégrer des missiles balistiques » et disposerait d’une soixantaine de ces bombes précise le document secret. Une affirmation à nuancer selon Jean-Marie Collin.

