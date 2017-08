Le policier britannique filmait des personnes nues depuis un hélicoptère

Un hélicoptère (illustration). — Terry Harris/Shuttersto/SIPA

Souriez, vous êtes filmés… même quand vous êtes chez vous et complètement nus. Un ex-officier de police britannique décrit comme « obsédé par le sexe » a été condamné ce mardi à un an de prison. Lorsqu’il était à bord de l’hélicoptère de la police, il utilisait la caméra embarquée de l’appareil pour filmer (de très haut) des personnes dans leur plus simple appareil.

>> Lire aussi: Filmées dans la douche par le propriétaire d’un Airbnb

Il a ainsi capté les ébats d’un couple dans le patio de leur maison, une femme nue prenant le soleil dans son jardin, un couple allongé nu sur des chaises longues et deux nudistes devant leur caravane. « En bref, vous avez utilisé un hélicoptère (…) qui coûte quelque 1.000 dollars par heure de vol pour satisfaire votre curiosité sexuelle alors qu’il aurait dû être utilisé pour détecter des infractions » a lancé le juge Peter Kelson au prévenu.

« Observateur aérien obsédé par le sexe »

En raison de ces délits commis dans le cadre d’une fonction publique, l’homme de 51 ans a été démis de ses fonctions au sein de la police de South Yorkshire. Durant son procès, l’ex-policier avait été décrit par des collègues comme « le déviant de l’équipe » et « un observateur aérien obsédé par le sexe ». Deux autres policiers et deux pilotes d’hélicoptère qui avaient dit ignorer les agissements de leur collègue ont été relaxés.

>> Lire aussi : Le voyeur entrait dans les maisons pour filmer des femmes dans leur sommeil