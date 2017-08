Algérie: Une nouvelle «opération bikini» organisée ce lundi sur une plage de Kabylie

BAIGNADE Plus de 3.000 femmes sont attendues pour « une baignade républicaine »…

La révolution du bikini est en marche de l’autre côté de la Méditerranée. Après l’opération très médiatique lancée le 5 juillet dernier sur une plage de la ville côtière d’Annaba, « une baignade républicaine » est organisée ce lundi sur la plage de Tichy, en Kabylie.

Le temps d’un après-midi, cette petite station balnéaire au nord de Béjaïa invite toutes les Algériennes à venir se baigner librement… et en deux-pièces. Plus de 3.000 femmes, arborant leurs plus beaux bikinis, sont ainsi attendues.

« Le but n’est pas de faire le buzz, mais de changer la société »

Officiellement autorisé sur les plages algériennes, le bikini est toutefois mal perçu par une partie de la société. Sara, une jeune Algérienne de 27 ans, a donc eu l’idée début juillet d’organiser des rassemblements entre femmes via Facebook. La première opération a rencontré un vif succès : plus de 3.200 femmes ont enfilé leur maillot deux-pièces afin de se réapproprier la plage. La mobilisation s’est depuis étendue à plusieurs villes du pays.

« Le but n’est pas de faire le buzz, mais de changer la société, profondément et en douceur. Ceci ne pourra se faire qu’en habituant des milliers de voyeurs à ce qu’ils considèrent encore comme étant interdit », a expliqué Sara au journal local Le Provincial.

Le combat de ces femmes ne fait que débuter… Durant le mois du ramadan, des députés algériens conservateurs ont déposé un projet de loi visant à « réglementer les tenues vestimentaires des femmes, pour garantir le respect de la pudeur et des bonnes mœurs », rapporte Marianne.