Corée du Nord: L'ONU accentue la pression en durcissant ses sanctions

Une nouvelle riposte de l’ONU aux programmes balistique et nucléaire nord-coréens. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté samedi à l’unanimité une résolution renforçant sensiblement les sanctions déjà imposées au régime de Kim Jong-un, qui, si elle est respectée, devrait priver Pyongyang d’un milliard de dollars de recettes annuelles.

Le texte représente un certain succès pour les Etats-Unis qui ont su convaincre leurs partenaires chinois - premier soutien de Pyongyang - et russe de renforcer la pression internationale contre un pays accusé d’être une « menace mondiale ».

Proposée par les Etats-Unis, la résolution 2371 vise à interdire des revenus tirés des exportations nord-coréennes, notamment dans les secteurs du charbon, du fer et de la pêche. Cette nouvelle résolution a pour objectif de pousser Pyongyang à la négociation après son premier tir d’un missile intercontinental le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. La Corée du Nord a procédé le 28 juillet au tir d’un second engin similaire.

Le président américain Donald Trump a salué le vote unanime du Conseil de sécurité, soulignant que les nouvelles sanctions auraient « un très important impact financier » sur Pyongyang. « Un coût de plus d’un milliard de dollars pour la Corée du Nord », a-t-il estimé.

