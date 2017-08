VIDEO. Il reste suspendu pendant 30 minutes après un saut en élastique

Saut à l'élastique - Photo d'illustration — Miskovic/CROPIX/SIP

Un saut à l’élastique promet toujours de fortes sensations en très peu de temps. Pour ce visiteur du parc d’attractions du Fair 2017 à Ventura en Californie, le saut aura duré… plus de 30 minutes.

D’après un témoignage recueilli par USA Today, la victime s’est retrouvée suspendue par les pieds vers 19h55 (heures locales) après avoir sauté depuis la nacelle de l’attraction.

Les techniciens se sont retrouvés dans l’incapacité de faire redescendre la nacelle suite à un incident technique et par la même occasion, eux-mêmes coincés à plus de 18 mètres du sol.

Une grande échelle dépêchée sur place a permis de sauver la victime suspendue. Elle a rejoint le sol plus de 30 minutes après son saut. Les deux techniciens sont descendus à l’aide d’une corde peu de temps après.

Une enquête du Ventura Fire Department and the Occupational Safety and Health Administration est en cours pour déterminer les causes de l’incident.

La semaine dernière, un jeune homme de 18 ans est décédé dans la chute d’un manège lors de l’Ohio State Fair. L’incident avait également fait sept blessés.