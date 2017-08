VIDEO. Europol traque les criminels les plus recherchés d’Europe… avec des cartes postales

Tous les moyens sont bons pour attraper les fugitifs. Les forces de police européennes vont poster cet été sur le site d’Europol une série de cartes postales adressées aux 21 criminels les plus recherchés du continent, dans le but de retrouver ces fugitifs.

« Cher Artur, les frites belges sont les meilleures et nous savons qu’elles te manquent. Reviens pour les apprécier, nous aurons une surprise pour toi », peut-on lire sur une carte de la police belge. Illustrée d’un cornet de frites et d’une bière, elle est adressée à Artur Nawrocki, en cavale après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue par un tribunal bruxellois en 2014.

« Cher Farouk, tu dois savoir que la vie est meilleure dans la douce France. Nous espérons que tu nous retourneras bientôt », dit la carte postale de la police française adressée à Farouk Hachi, ajoutant : « Tu nous manques ! » Les dessins représentent la Tour Eiffel, un croissant, une bouteille de vin rouge et un homme en marinière, coiffé d’un chapeau de la Révolution française et tenant une baguette.

