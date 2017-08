Donald Trump dément avoir qualifié la Maison Blanche de «taudis»

La bataille des fake news continue. Mercredi soir, Donald Trump s’est tourné vers Twitter pour jurer qu’il n’avait jamais qualifié la Maison Blanche de « vrai taudis », comme l’affirme Golf Magazine dans un long profil également publié dans Sports Illustrated. Mais jeudi, le journaliste a maintenu sa version, expliquant que le président avait tenu ces propos devant « huit ou neuf personnes ».

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE