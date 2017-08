VIDEO. Les images terrifiantes du crash évité de justesse par l'avion d'Air Canada

Images de l'accident évité de justesse par un avion d'Air Canada à l'aéroport de San Francisco le 7 juillet 2017. — NTSB

On savait déjà que le vol 759 d’Air Canada était passé à deux doigts d’un accident catastrophique. On a désormais des images, publiées mercredi par les autorités aériennes américaines, qui ont fait un point sur l’enquête. Et ça s’est joué à rien : à 18 mètres, très exactement.

Le 7 juillet, l’Airbus A320 reçoit l’autorisation de se poser sur la piste 28 de l’aéroport de San Francisco peu avant minuit. Mais "le pilote s’est aligné par inadvertance pour le taxiway C, qui est parallèle à la piste", a expliqué la FAA dans un communiqué. Problème : ce taxiway C était une piste de décollage occupée par quatre autres appareils.

Le pilote s’est rendu compte de son erreur au dernier moment et a repris de l’altitude alors qu’il se trouvait à 18 mètres du sol, entre deux avions. S’il avait continué quelques secondes de plus, l’Airbus A 320, qui comptait 140 passagers à bord, aurait percuté frontalement un Boeing 787 de United rempli de carburant, avec plus de 200 personnes à bord. Selon l’enquête, l’appareil d’Air Canada a disparu des radars pendant 12 secondes alors qu’il se préparait à atterrir, car il y a une sorte d’angle mort sur l’aéroport de San Francisco. Le système chargé d’alerter un pilote si une piste est occupée n’a donc pas fonctionné.

« Air Canada vient de passer au-dessus de nous »

L’animation du journal Mercury News, avec les conversations en temps réel, fait froid dans le dos :