VIDEO. Trois mamies parodient le clip de Beyoncé «Single Ladies» pour sauver leur club de bowling

Terry, Janine et Wyn interprétant «All the bowling ladies». — Capture d'écran

La vidéo a été vue plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux. Terry, Janine et Wyn, trois mamies australiennes, sont devenues de véritables stars sur le web après avoir parodié le tube de Beyoncé Single Ladies.

Les trois vieilles dames ont décidé de donner de leur personne pour tenter de sauver leur club de bowling sur gazon, le Chadstone Bowls Club, menacé de fermeture par les autorités municipales de Melbourne. Soutenues par plus de 600 membres du club, elles ont repris la célèbre chorégraphie de Queen B. à leur manière.

La chanson rebaptisée « All the Bowling Ladies »

Rebaptisée pour l’occasion All the Bowling Ladies, la chanson vaut le détour. « On aime notre club et on en a assez. On joue au bowling, on veut rester en forme et vous ne pouvez pas nous en empêcher. […] Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ne nous traitez pas comme si nous ne comptions pas. Le bowling sur gazon, c’est ce que je préfère et je le mérite », chantent les vieilles dames en choeur.

Publié sur Facebook le 29 juillet dernier, le clip fait le buzz en Australie. Les trois divas espèrent que cette médiatisation permettra de sauver leur club de la démolition. «C’est bien plus qu’un terrain de boules, c’est un lieu d’interaction sociale et de lien avec la communauté», a expliqué l'une des membres du club dans une interview au Huffington Post Australia.