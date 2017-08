Etats-Unis: A 20 ans, elle est jugée pour avoir poussé son petit-ami au suicide par SMS

Michelle Carter a été condamnée en juin dernier pour homicide volontaire. — Glenn C. Silva

Jusqu’où peut-on être responsable de la mort d’une personne qu’on a encouragée à se suicider ? C’est à cette question que des juges de Boston aux Etats-Unis devront répondre ce jeudi lors du procès de Michelle Carter. Cette Américaine, âgée de 20 ans aujourd’hui, est accusée d’avoir poussé son petit-ami au suicide via des textos en 2014.

Michelle Carter to be sentenced in text message suicide case https://t.co/1L5VUfha6u — Boston 25 News (@boston25) August 3, 2017

En juin dernier, elle a été reconnue coupable «d’homicide involontaire» par le tribunal pour enfants de Taunton, dans le Massachussets (nord est du pays). Son petit ami, Conrad Roy, 18 ans à l’époque, avait été retrouvé mort dans sa camionnette le 12 juillet 2014, garé dans le parking d’un supermarché près d’une pompe à eau qu’il a utilisée pour remplir son véhicule de monoxyde de carbone.

Elle encourt jusqu’à vingt ans de prison

Lors du procès en juin dernier, l’assistante du procureur avait cité une série de textos envoyés par Michelle Carter à son petit-ami Roy, l’enjoignant à passer à l’acte. « C’est maintenant ou jamais », écrivait-elle notamment au jeune homme. Alors qu’il sortait de son camion, pris de doutes, le jeune homme lui aurait parlé longuement au téléphone et « elle lui a dit de revenir dans la voiture ».

« Elle s’est comportée de façon vicieuse et dangereuse », a affirmé l’assistante du procureur, soulignant que Carter l’avait aussi conseillé sur les meilleures méthodes de suicide et encouragé à cacher ses projets à ses parents. Mais l’avocat de la défense, Joseph Cataldo, avait fait valoir que Roy, qui venait de finir son lycée et avait une bourse pour l’université, avait des idées suicidaires depuis des années, évoquant un séjour en hôpital psychiatrique. « Il était suicidaire, et voulait se donner la mort, c’était son choix ».

Ce verdict est très attendu aux Etats-Unis car l’affaire a été très médiatisée. Michelle Carter encourt, elle, jusqu’à 20 ans de prison.