San Francisco: A l’atterrissage, un ado ouvre la porte de secours et saute hors de l’avion

On ignore encore les raisons de son acte. Un adolescent de 17 ans a été arrêté mardi après avoir ouvert la porte d’évacuation d’urgence d’un avion et sauté sur la piste juste après son atterrissage à San Francisco.

Here's a look at the plane that a teen apparently jumped from at #SFO this afternoon: https://t.co/WeUos2TVHt pic.twitter.com/7P5JPDQufs