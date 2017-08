Guerre en Syrie: George et Amal Clooney vont aider 3.000 enfants réfugiés au Liban

George et Amal Clooney. — LaurentVu/SIPA

Près de 200.000 enfants, réfugiés au Liban après avoir fui le conflit syrien, n’auraient pas accès à l’école, selon l’Organisation des Nations Unies.

Face à ce constat, l’acteur George Clooney et son épouse Amal, originaire du Liban, ont décidé d’aider 3.000 d’entre eux à aller à l’école cette année.

« Nés au mauvais endroit, au mauvais moment »

Amal Clooney, avocate réputée et militante des droits de l’Homme, est née au Liban avant que sa famille ne rejoigne la Grande-Bretagne.

« Des milliers d’enfants réfugiés syriens sont confrontés au danger, le danger de ne jamais être un élément productif de la société. Une éducation formelle peut permettre de changer cela », ont déclaré les Clooney dans un communiqué. « Nous ne voulons pas perdre une génération entière parce qu’ils n’ont pas eu de chance et sont nés au mauvais endroit au mauvais moment ».

Réfugiés au Liban du conflit syrien

Depuis six ans,la guerre civile en Syrie a coûté la vie à plus de 330.000 personnes. Plus d’un million de Syriens, dont plus de 500.000 enfants, sont enregistrés comme réfugiés au Liban après avoir fui leur pays.

Un partenariat de plusieurs millions de dollars

Des outils technologiques modernes seront mis à disposition des jeunes élèves.

Le financement s’opérera grâce à un partenariat entre la Clooney Foundation for Justiceet le géant Google à hauteur de 2,25 millions de dollars. S’y ajoutera une dotation en équipement d’un million de dollars de la part de Hewlett Packard.

Un partenariat avec l’Unicef permettra à sept écoles publiques libanaises de donner un accès à l’éducation et une seconde chance à ces enfants déscolarisés.