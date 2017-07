A Berlin, une course poursuite s'achève dans une station de métro

Une course-poursuite entre la police berlinoise et un conducteur sans permis s’est achevée dimanche soir avec la chute de la voiture dans les escaliers d’une station de métro de Berlin, sans faire de blessé, a indiqué la police.

« Il y avait des gens sur le chemin mais ils ont pu se protéger en sautant sur les côtés », a expliqué à l’AFP une porte-parole de la police locale. « Le véhicule n’est pas rentré dans la station » Rathaus Spandau, dans le sud-ouest de la ville, « mais seulement dans les escaliers », a t-elle précisé.

Tout a commencé dimanche soir, vers 20h, lorsque la police a tenté de contrôler une Ford Fiesta noire, dont la plaque d’immatriculation figurait sur sa liste des véhicules recherchés. Au lieu de suivre la voiture de police, le conducteur a accéléré, n’hésitant pas à rouler sur les trottoirs et terre-pleins.

Three arrested after car drives down stairs of Berlin U-Bahn station https://t.co/wdVtsJdlqP via @TheLocalGermany