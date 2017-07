Grande-Bretagne: Il mange des noyaux de cerises et termine à l'hôpital, empoisonné

L’idée de manger des noyaux de cerise ne viendrait pas à tout le monde. Mais Matthew Creme, un Britannique de 28 ans, a pensé mi-juillet que ça pourrait être sympa d’essayer, juste pour voir. Une expérience qui a malheureusement conduit ce père de trois enfants tout droit à l’hôpital.

Avignon: Il se rend aux gendarmes et s'accuse d'un empoisonnement mortel datant de 2014

Le 17 juillet dernier, cet habitant de Blackpool, au nord-ouest de l’Angleterre, a acheté au supermarché une boîte de cerises. C’est alors qu’il a voulu goûter un noyau, par « curiosité », rapporte The Independent. « Il avait un goût semblable à une amande mais avec une saveur de cerise », a-t-il expliqué à la BBC. Il a trouvé ça si bon qu’il en a mangé deux de plus.

Matthew Crème, from Lancashire, said "curiosity" got the better of him when he decided to crack the seeds.... https://t.co/U4jqu967dR