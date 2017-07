Grande-Bretagne: Un garçon de 10 ans, passionné de dinosaures, corrige une erreur d'un musée d'histoire

Illustration d'un oviraptor. — CORTELLINO/OLYMPIA

Charlie Edwards est un véritable passionné de dinosaures. Cet enfant de 10 ans a fait la une des médias britanniques après avoir corrigé une erreur commise par le prestigieux Musée d’histoire naturelle de Londres, rapporte la BBC.

Lors de sa visite il y a quelques jours, le jeune garçon, atteint du syndrome d’Asperger, a remarqué que l’un des animaux avait été mal nommé. La légende indiquait qu’il s’agissait d’un oviraptor, alors que le petit garçon a reconnu un protoceratops.

Une lettre de remerciements du musée

« J’ai lu une étiquette avec un œuf dessus et l’on pouvait également y voir le dinosaure en entier à côté d’un humain, pour que l’on puisse comparer la taille de l’animal. C’est là que j’ai vu que la forme du dinosaure ne correspondait pas », a raconté Charlie à la BBC. Malgré l’avis de ses parents, le jeune garçon décide alors de prévenir immédiatement un membre du personnel.

Le Musée d’histoire naturelle de Londres finira par reconnaître son erreur. Charlie Edwards a même reçu une lettre de remerciements de la part du musée. « Je t’écris pour te remercier de nous avoir informés de l’erreur d’étiquetage dans notre galerie dédiée aux dinosaures. […] Tu as en effet raison, la légende ne correspond pas à l’oviraptor. J’en ai parlé avec l’équipe qui s’occupe de cette exposition et avec le professeur en paléontologie Paul Barret et nous allons corriger le label ».