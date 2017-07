Venezuela: Un candidat à l'Assemblée constituante tué par balle

Les Vénézuéliens font la queue devant les bureaux de vote, dimanche 30 juillet 2017 à Caracas, pour élire l'Assemblée constituante. — Ariana Cubillos/AP/SIPA

Au Venezuela, un candidat à l’Assemblée constituante vénézuélienne contestée, que les électeurs doivent désigner ce dimanche, a été assassiné par balle chez lui dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le Parquet.

« Un groupe a fait irruption » chez José Felix Pineda, un avocat de 39 ans, à Ciudad Bolivar (sud-est), « et lui a tiré dessus à plusieurs reprises », a indiqué le Ministère public vénézuélien sur Twitter, sans évoquer d’éventuels motifs.

L’opposition, qui boycotte l’élection, a appelé à manifester ce dimanche

Il s’agit du deuxième candidat assassiné. Le 10 juillet, José Luis Rivas a été abattu en pleine campagne électorale dans la ville de Maracay (centre-nord). Le scrutin pour désigner les 545 membres de l’Assemblée constituante, voulue par le président socialiste Nicolas Maduro, a débuté ce dimanche à 6 heures, heure locale dans un climat tendu. Nicolas Maduro a été le premier à voter dans un bureau de l’ouest de Caracas, accompagné de son épouse Cilia Flores et de plusieurs dirigeants.

L’opposition, qui boycotte cette élection, a appelé à un rassemblement massif ce dimanche dans la capitale, ainsi qu’à dresser des barricades dans tout le pays bien que le gouvernement ait menacé de jusqu’à dix ans de prison ceux qui feraient obstacle au scrutin. Nicolas Maduro et sa Constituante ont le soutien des pouvoirs judiciaire et militaire. Mais plus de 80 % des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion du pays et 72 % son projet, selon l’institut de sondages Datanalisis.