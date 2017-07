Kirghizstan: La fille du président provoque la polémique avec une photo d'allaitement

Понедельник дарит возможность окинуть взглядом прошедшую неделю и сделать выводы. Конечно, день недели - это просто условность, но подобные вещи очень помогают, когда ты решил меняться. Смотреть на себя другими глазами страшно. Вполне возможно, что при честном взгляде на себя мозг начнёт сопротивляться, а гордыня попробует внушить, что ты и всё и так сам знаешь. Но, как показывает практика, о своём истинном "Я" мы почти никогда не вспоминаем. Наш взгляд нацелен на внешнее. Все требуют открытости от других, но нечестны с самим собой. (Продолжение текста в следующей публикации) Mondays give us an opportunity to reflect on the past week and draw a summary of it. A week day is certainly a conditional definition, but conditional definitions are particularly helpful when you make a decision to change. Having a different perspective on your own self is scary. It is very much likely that an honest look inside will make your mind resist, and your sense of pride would try to convince you that you know it all. However, as the practice demonstrates we almost never think of our true self. Our outlook is directed outwards. Everyone demands others to be open, but are rarely honest about themselves. (Continue reading in the next post)

