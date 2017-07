Trump s'en prend aux républicains après l'échec de la réforme d'Obamacare

Donald Trump et le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, le 28 février 2017. — Chris Kleponis/SIPA

Colère et invectives après le nouvel échec cinglant subi par Donald Trump au Congrès. Le président américain a critiqué samedi les élus républicains au Congrès, menaçant de s’en prendre aux prestations de santé dont ils bénéficient.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la chambre haute du Congrès était appelée à se prononcer sur une abrogation « a minima » d’Obamacare, l’emblématique loi sur le système de santé de l’ancien président Barack Obama, honnie des républicains qui promettent depuis sept ans de s’en débarrasser.

Mais le sénateur républicain John McCain et les sénatrices républicaines Susan Collins et Lisa Murkowski ont voté contre, aux côtés des démocrates, portant à 51 contre 49 les voix opposées à cette abrogation partielle d’Obamacare.

« Dégonflés »

« Si une nouvelle loi sur la santé n’est pas approuvée rapidement, le RENFLOUEMENT des compagnies d’assurances et le RENFLOUEMENT pour les membres du Congrès prendront bientôt fin ! », a menacé Donald Trump dans un tweet. Le milliardaire a appelé dans une série de messages rageurs les élus à se remettre au travail pour arriver à faire passer cette réforme, faute de quoi ils passeraient pour des « dégonflés ».

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

Unless the Republican Senators are total quitters, Repeal & Replace is not dead! Demand another vote before voting on any other bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

Pour autant, il n’est pas certain que ces menaces soient suivies d’effet. Des républicains ont non seulement coupé court à tout espoir de réformer rapidement l’Obamacare, mais le Sénat, où ils sont majoritaires, a aussi adopté à la quasi unanimité et malgré l’opposition de Donald Trump, des sanctions contre la Russie pour la punir d’avoir interféré avec l’élection présidentielle américaine.