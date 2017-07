L'Australie annonce avoir déjoué un «complot terroriste» visant un avion

Quatre hommes auraient été arrêtés à Sydney. Les autorités australiennes ont déjoué un « complot terroriste » présumé islamiste visant à « faire tomber » un avion avec un engin explosif improvisé, a annoncé dimanche le Premier ministre Malcolm Turnbull.

« Je peux annoncer que la nuit dernière une importante opération de contre-terrorisme a eu lieu pour déjouer un complot terroriste visant à faire tomber un avion », a-t-il dit à des journalistes. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans tous les principaux aéroports du pays, a-t-il précisé.

Police confirm terror raids in Sydney relate to an alleged plot to bring down an aircraft using a “device” https://t.co/9lQeytvUqC pic.twitter.com/lk8l66RQG1