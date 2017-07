Finlande: Un homme fonce sur la foule à Helsinki et tue une personne

Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées ce vendredi à Helsinki. — Roni Rekomaa

Simple fait divers ou attaque terroriste ? Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées ce vendredi à Helsinki en Finlande, par une voiture qui les a heurtées à un carrefour, selon la police.

« Le conducteur pourrait être ivre. Selon les premières informations, quelques personnes ont été blessées et une est morte », a indiqué la police d’Helsinki sur son compte Twitter, sans plus de précisions.

Selon la télévision publique finlandaise, le conducteur est « un Finlandais d’une cinquantaine d’années » et a été arrêté. Le carrefour a été bouclé par la police.

Les secours sont sur place et une partie du quartier a été bouclé. Les blessés ont été transportés à l’hôpital, a affirmé la police.

Auto fuhr in #Helsinki in Menschenmenge - kurier.at https://t.co/ZLle13QPgW via @KURIERat