VIDEO. Des images de petits pandas «maltraités» en Chine enflamment le Web

ANIMAUX Les gardiens empoignent fermement à plusieurs reprises les pandas et les projettent au niveau du sol…

Nuan Nuan, le premier panda né en Malaisie, ici au zoo de Kuala Lumpur — FL Wong/NEWSCOM/SIPA

Une vidéo montrant de jeunes pandas traînés et jetés par leurs soigneurs en Chine a déclenché un tollé sur la Toile et des accusations de maltraitance à l’égard de l’animal, immensément respecté dans le pays.

Les images, très partagées sur les réseaux sociaux, montrent des gardiens tentant de repousser un duo de petits ursidés voulant sortir par la porte de leur enclos. Ils empoignent fermement à plusieurs reprises les pandas et les projettent au niveau du sol.

« Ne deviens pas éleveur si tu n’as pas de patience »

La scène s’est déroulée dans le centre de reproduction des pandas de Chengdu (sud-ouest).

« Ça me met en colère de voir ça ! C’est de la maltraitance », a estimé un internaute sur le réseau social chinois Weibo. « Cela va trop loin !!! Ne deviens pas éleveur si tu n’as pas de patience », a réagi un autre utilisateur.

Les gardiens blessés aux mains et aux pieds

Dans une interview accordée au site internet chinois d’information The Paper, le directeur du centre de reproduction de Chengdu a jugé la méthode des soigneurs inappropriée, déclarant que les pandas devaient être traités « avec douceur ».

Il a cependant précisé que les gardiens avaient été blessés aux mains et aux pieds par les deux turbulents petits ursidés, ce qui n’apparaît pas sur la vidéo diffusée sur internet. Selon des estimations, il reste en liberté un peu moins de 2.000 de ces animaux au pelage noir et blanc et aux oreilles rondes, dans trois provinces du centre-sud de la Chine.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avait sorti en septembre l’animal de la liste des espèces « en danger », soulignant l’efficacité des efforts entrepris par la Chine pour sauver l’ursidé.